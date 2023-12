Filme? Polícia atira em pneus para impedir fuga de carro lotado de drogas

Um homem, identificado como Marcelo Ferreira, de 41 anos e morador de Cassilândia, foi preso por tráfico de drogas na noite deste domingo (17), na BR-163, em Dourados, município a 228 quilômetros de Campo Grande, pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), após perseguição.

Conforme informações da polícia, os agentes identificaram que um veículo Nivus, estava transitando em alta velocidade e com manobras perigosas, no quilômetro 70 da BR-463. A polícia se aproximou do carro, com ordem de parada, mas Marcelo não acatou e fugiu, indo em direção à cidade de Dourados.

A polícia seguiu o veículo, que continuou em alta velocidade e entrou na contramão da via. Momentos depois, os agentes dispararam contra os pneus do carro. Alguns quilômetros depois, o homem abandonou o carro, nas proximidades do acesso ao Potrerito e tentou fugir a pé, no entanto, foi alcançado pela equipe policial.