Homem que foi executado com 50 tiros no bairro Los Angeles era procurado por morte de professora

O homem identificado como Isidoro Cáceres, de 45 anos e conhecido como “Paraguai”, assassinado na última sexta-feira (29), usava uma identidade falsa e era procurado pelo assassinato de uma professora no Paraguai. O indivíduo tinha, na verdade, o nome de Pablino Luis Chávez.

Ele estava sendo procurado desde 2013, quando ocorreu o crime que estava sendo acusado. Pablino foi sepultado na segunda-feira (1/8) no cemitério municipal de Concepción, no departamento de mesmo nome e que faz fronteira com Mato Grosso do Sul.

O caso

Na última sexta-feira Pablino foi morto com 50 tiros por uma dupla de moto. O homem conduzia um Toyota Corola branco, quando começou a ser seguido pelos atiradores. Os disparos começaram enquanto o veículo estava em movimento.

“Paraguai” parou o veículo na Rua Capistrano de Abreu, lateral de sua residência, e saiu correndo, mas foi perseguido e atingido novamente. O morador morreu dentro de sua residência. No local do crime, a casa onde ele morava com a esposa, a perícia recolheu mais de 50 cápsulas de calibre 9mm. Os autores estavam em uma motocicleta de cor escura.

A dupla fugiu em seguida e está sendo procurada pela polícia.

O caso segue em investigação.

