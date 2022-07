Homem é perseguido e executado dentro de casa em bairro da Capital

Um homem, conhecido como ‘Paraguai’ foi executado a tiros na capital na noite de ontem (29). O crime ocorreu na Rua Engenho Paulo Frontin, no Jardim Los Angeles, por volta das 23h30. A vítima teria sido atacada por uma dupla de moto.

O homem conduzia um Toyota Corola branco, quando começou a ser seguido pelos atiradores, conforme apurado, os disparos começaram enquanto o veículo estava em movimento.

“Paraguai” parou o veículo na Rua Capistrano de Abreu, lateral de sua residência, e saiu correndo, mas foi perseguido e atingido novamente. O morador morreu dentro de sua residência. A dupla fugiu em seguida e está sendo procurada pela polícia.

Segundo a polícia, a dupla teria efetuado 30 disparos. Imagens do local mostram oito marcas de tiro no veículo da vítima. Os disparos também quebraram a porta de vidro da residência. O caso segue em investigação.

Com informações de Dourados News

