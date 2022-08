Carlão avisa que suspenderá sessão em caso de politicagem

O presidente da Casa de Leis da Capital, Carlos Augusto Borges, conhecido como “Carlão” (PSB), declarou durante a primeira sessão ordinária, do segundo semestre, nesta terça (2), que não irá permitir politicagem sobre o tema da investigação da suspeita de crime de assédio sexual por parte do ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD), durante às sessões.

Carlão foi categórico que se for necessário irá suspender as sessões caso o assunto se torne político, e se os vereadores usarem de palanque eleitoral. “Nós vereadores devemos colocar este tema como importante, mas não é só este problema que o povo precisa de nós. Vamos usar outros temas importantes e quem errou que pague por seus erros. Eu encerro a sessão se for fazer politicagem, devemos ajudar a prefeita e o governador com temas da cidade neste momento e deixar a polícia fazer o papel dela.”, frisou o presidente.

O assunto veio após uma fala do vereador Tabosa (PDT), Beto Avelar (PSD), Tiago Vargas (PSD), dentre outros vereadores que se envolveram no tema da investigação do ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD), e acabaram exaltando os ânimos durante a sessão.