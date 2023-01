Homem que espancou mulher durante roubo é preso

Um homem, 23, que agrediu violentamente uma mulher,52, em via pública, durante um roubo, foi preso na última quinta-feira (5), em Campo Grande. A prisão foi feita pela DERF ( Delegacia Especializada na Repressão à Roubos e Furtos), em um bairro da capital.

Segundo a Polícia Civil, para roubar a bolsa da vítima, o jovem a agrediu com socos e pontapés. Na ocasião, a bolsa e outros pertences foram levados pelo assaltante. A mulher sofreu várias lesões pelo corpo com hematomas e escoriações.

Após trabalho investigativo, uma equipe da DERF conseguiu identificar o autor, que já havia sido preso anteriormente por violência doméstica e roubo. Com os diversos indícios de autoria apurados, a prisão preventiva do suspeito foi representada ao Poder Judiciário, sendo decretada pela juíza da 3ª Vara Criminal de Campo Grande.

O criminoso foi localizado e preso em sua casa, no Jardim Colibri, conduzido à DERF, onde confessou a prática do crime.

Posteriormente, após ter sido interrogado e indiciado no inquérito policial que apura o delito, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Com informações de PCMS

