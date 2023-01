Motorista bate carro em árvore e abandona veículo na rua

Imagens de câmeras de segurança, flagraram um motorista, não identificado, colidindo um veículo em uma árvore, por volta das 5h da manhã de domingo (8), após bater no canteiro, na rua Marechal Mallet, no centro de Aquidauana, a 125 quilômetros de Campo Grande.

Nas imagens é possível perceber o momento em que o condutor do carro, modelo Nissan de cor prata, sai do veículo e olha para o motor e volta para o interior na tentativa de tirar o carro do local, mas sem sucesso.

Ele ainda pega um dos faróis nas mãos e tenta colocar no lugar, mas desiste e tenta novamente tirar o carro, desta vez com as próprias mãos, mas desiste e abandona o veículo.

Na manhã de domingo os moradores da região encontraram o carro abandonado atravessado na via. A polícia foi acionada.