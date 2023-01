Suspeito de matar mulher gravida na fronteira é preso em Santa Catarina

Suspeito de envolvimento no assassinato de Ana Carolina Alhende Aquino, em 2021, foi preso pela Polícia Civil do estado de Santa Catarina. O crime aconteceu na fronteira do Brasil com o Paraguai, em Ponta Porã, a 329 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a polícia, o homem foi encontrado durante operação realizada pela Draco/Deic ((Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da Diretoria Estadual de Investigações Criminais) cujo objetivo era prender envolvidos no tráfico de drogas na fronteira do Brasil com o Paraguai.

Na ação foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, na cidade de Garopaba e São José. Durantes o cumprimento da ordem judicial, foram apreendidas, duas pistolas, além de munições, carregadores, quantidade em droga, dinheiro, celulares e sete pessoas presas foragidas do sistema prisional de Mato Grosso do Sul.

Um dos presos é o suspeito de ter assassinado a tiros Ana Carolina. Na época a mulher estava grávida de gêmeos e o verdadeiro alvo do assassino seria o marido da mulher, que levou um tiro de raspão no braço.

Os nomes dos presos não foram divulgados e a Operação teve a participação da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil de Santa Catarina e as investigações, que foram conduzidas pela Draco/Deic, contaram com informações da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, fornecidas por meio do DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) de MS e da 2ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã.