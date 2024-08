Homem que esfaqueou vítima em porta de tabacaria é preso

Investigação indentificou o autor e segunda vítima do crime; Vídeo circulou pelas redes sociais

Ontem terça-feira(20) um jovem de 25 anos investigado por tentativa de homicídio foi preso por ter esfaqueado um homem durante uma briga na porta de uma tabacaria no bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande-MS.

O crime ocorreu no último dia 21 de julho. Inicialmente o caso havia sido registrado como lesão corporal, os fatos foram reclassificados como homicídio tentado após as imagens da agressão circularem pelas redes sociais.

Uma equipe de investigação da 2ª Delegacia identificou o autor e uma segunda vítima, o proprietário da tabacaria, que foi atacado enquanto tentava impedir que o autor continuasse a agredir a primeira vítima.

As investigações apontaram que a discussão teve início quando a primeira vítima pediu aos clientes da tabacaria para desobstruírem a via para que pudesse passar com seu veículo. Armado com uma faca, o autor agrediu o motorista, atingindo-o na região do rosto e pescoço por cerca de seis vezes, atingiu o proprietário do comércio e depois fugiu.

Ele estava foragido desde o início do mês, quando o judiciário decretou sua prisão temporária a pedido da delegada responsável pelas investigações, Bárbara Camargo. Ontem, o indivíduo foi localizado e preso e irá responder por homicídio qualificado pelo motivo fútil na forma tentada.

