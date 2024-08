Duas pessoas são autuadas por comunicarem falsos roubos de motocicletas em Campo Grande

Nesta terça-feira(20) duas ocorrências de falsa comunicação de crime foram descobertas na Capital. Duas pessoas, uma no Jardim Nhanhá e outra no Jardim Aero Rancho, em diferentes situações, mentiram que tiveram suas motocicletas roubadas.

A investigação dos casosa foi realizada pela DEFURV (Delegacia Especializada de Repressão aos Furtos e Roubos de Veículos). Os boletins foram registrados ontem(19).

No caso ocorrido no Jardim Nhanhá, descobriu-se que o comunicante da ocorrência W.S.B. (33), em verdade, penhorou sua motocicleta por entorpecente e, ao não conseguir recuperar o veículo, registrou, falsamente, o fato como roubo.

Já no fato ocorrido no Jardim Aero Rancho, a vítima K.V.S.M. (20) confessou ter mentido por receio dos familiares, narrando que deixou sua moto estacionada em frente a casa de uma amiga e, ao retornar, a motocicleta havia sido subtraída. Câmeras de segurança confirmaram a versão de K. V. S. M. (20).

W. S. B. (33) e K. V. S. M. (20) foram autuados por falsa comunicação de crime.

A polícia abre um canal de denúncias de roubos e furtos verídicos pelo telefone: (67) 99226-0062 (WhatsApp).

