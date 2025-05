Prefeitura de Campo Grande amplia vacinação contra gripe em 55 unidades de saúde a partir desta segunda-feira

Para conter o avanço das doenças respiratórias neste período de sazonalidade, a Prefeitura de Campo Grande inicia nesta segunda-feira (5) uma nova etapa de vacinação contra a gripe, com doses disponíveis em 55 unidades básicas de saúde espalhadas pelas sete regiões da Capital. A medida visa fortalecer a imunização da população diante do aumento expressivo nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que já causou 66 mortes neste ano, incluindo seis bebês com menos de um ano de vida.

As vacinas contra a influenza são trivalentes, produzidas pelo Instituto Butantan, e protegem contra três cepas do vírus: A (H1N1), A (H3N2) e B (linhagem B/Victoria). A aplicação acontece nos horários das 7h30 às 11h e das 13h às 16h45. Com a ampliação do público-alvo, cada unidade poderá organizar a aplicação conforme sua demanda, podendo inclusive utilizar distribuição de senhas.

Além da vacina contra a gripe, também estará disponível o reforço da vacina contra a covid-19. Estão aptas a receber a dose de reforço as pessoas com 12 anos ou mais que já completaram o esquema vacinal primário. Para quem tem 18 anos ou mais e já recebeu o primeiro reforço, a segunda dose também está liberada.

A vacinação está disponível nas seguintes regiões e unidades:

Região Anhanduizinho: UBS Dona Neta, Alves Pereira, Cohab, Mário Covas, Paulo Coelho, Macaúbas, Iracy Coelho, Aero Rancho (I, Granja, IV), Parque do Sol, Dom Antônio, Botafogo, Nova Esperança, Jockey Clube, Pioneira e Anhanduí.

Região Segredo: UBS Coronel Antonino, Nova Lima, São Francisco, Presidente, Estrela do Sul, Vida Nova, Vila Nasser, José Abrão, Azaleia, Paradiso, José Alves e Vila Cox.

Região Central: UBS 26 de Agosto, Carvalho e Corumbá.

Região Prosa: UBS Noroeste, Maracá, Mata do Jacinto, Nova Bahia e Estrela Dalva.

Demais regiões: UBS Universitário, Itamaracá, Três Barras, Tiradentes, Mape, Cidade Morena, Moreninha, Cristo Redentor, Carlota, Arnaldo, Bonança, Buriti, Tarumã, Vila Fernanda, Antártica, Batistão, Coophavila II e Santa Emília.

A intensificação da vacinação ocorre em meio a uma crise no sistema de saúde, agravada pela falta de leitos pediátricos e neonatais. Segundo a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, não há vagas disponíveis em UTIs infantis na rede pública da Capital, e as tentativas de ampliação da oferta com hospitais credenciados ao SUS ainda não tiveram sucesso. O principal agente causador dos casos mais graves de SRAG tem sido o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), que afeta especialmente crianças pequenas.

Como resposta ao cenário, a SED (Secretaria Estadual de Educação) recomendou no dia 29 de abril o uso de máscaras e o distanciamento social nas escolas da Rede Estadual de Ensino (REE), atendendo ao alerta epidemiológico emitido pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), que reforça os riscos da circulação de vírus respiratórios nos meses mais frios.

A Sesau reforça o apelo para que a população busque a vacinação, especialmente crianças, idosos, gestantes, profissionais da saúde e pessoas com comorbidades, que compõem os grupos mais vulneráveis a complicações.

