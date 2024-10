Homem que divulgou vídeo íntimo de jovem em Brasilândia é indiciado

Homem de 20 anos foi indiciado pela Polícia Civil de Brasilândia, distante 400 quilômetros de Campo Grande, após ser descoberto que foi ele quem divulgou vídeo íntimo de uma jovem, de 19 anos, para moradores da cidade.

Conforme informações, inicialmente acreditava-se que o autor da divulgação fosse o ex-namorado da vítima. Entretanto, após investigação, constatou-se que ele não teve participação no crime.

Após ouvir depoimentos de diversas testemunhas, concluiu-se que, na verdade, o vazamento aconteceu durante uma festa, quando a jovem se afastou do celular. Em seguida, o irmão dela, de 15 anos, desbloqueou o aparelho a pedido do autor.

Alcoolizado, o homem acessou o dispositivo, tendo acesso a um vídeo íntimo da vítima. Com isso, gravou a tela e compartilhou a imagem entre amigos, viralizando em aplicativo de mensagens de moradores da cidade.

As penas previstas para esse tipo de crime podem variar de 1 a 5 anos de reclusão para divulgação de imagens pornográficas, além de 1 a 4 anos de reclusão e multa por invasão de dispositivo de informática.

O adolescente também deve responder pelo ato, mas por ser menor de idade, responderá por ato infracional.

