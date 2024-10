Colisão entre motos mata motociclista de 26 anos em Anastácio

Yasmin Nunes da Costa, de 26 anos, morreu, no final da noite dessa segunda-feira (30), em Anastácio, distante 140 quilômetros de Campo Grande, após ser atingida por outro motociclista que estava embriagado.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima e o homem, de 46 anos, seguiam cada um em uma motocicleta pelas ruas Bartolomeu e Luiz de Moraes, quando no cruzamento acabaram colidindo.

Com o impacto, a jovem teve ferimentos graves e, enquanto era socorrida, teve parada cardiorrespiratória já chegando à unidade de saúde sem vida. Já o outro envolvido, teve ferimentos na face e contou aos policiais que possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação), mas que ela estava vencida.

Além disso, confirmou que havia ingerido bebida alcoólica. Por apresentar forte odor etílico, recebeu voz de prisão e, após ser atendido no pronto socorro foi encaminhado à delegacia. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

