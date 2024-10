Brasil conquista 20 novos mercados em seis países

O Peru autorizou a importação de erva-mate, o Reino Unido e o México autorizaram a importação de erva-mate processada, incrementando a presença desse produto no mercado internacional e consolidando o Brasil como importante fornecedor global dessa “commodity”.

O farelo de mandioca brasileiro foi liberado para exportação para Austrália, Peru, Reino Unido, Angola, México e Coreia do Sul, o que amplia o alcance desse produto em outros mercados.

A polpa cítrica desidratada teve sua exportação aprovada para Austrália, México, Reino Unido, Angola e Coreia do Sul, consolidando a liderança brasileira no setor de cítricos.

Foi obtida aprovação para exportar feno (“alfalfa hay” e “timothy hay”) para Peru, Angola e Coreia do Sul, além de feno processado para o Reino Unido. Com isso, são criadas novas oportunidades no setor de alimentação animal e diversificados os possíveis destinos exportadores.

Adicionalmente, abriu-se o mercado de flor seca de cravo-da-índia e fibra de coco no Peru, o que amplia a variedade de produtos agrícolas que pode ser exportada para esse mercado.

Com essas vinte novas autorizações, o agronegócio brasileiro chega à 158ª abertura de mercado em 2024, totalizando 236 aberturas novas oportunidades desde o início de 2023, consolidando o protagonismo do Brasil no comércio agrícola internacional.

Esses resultados são fruto do trabalho conjunto entre o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) e o MRE (Ministério das Relações Exteriores).

Com Mapa

