Homem que cometeu homicídio no Paraná anos atrás é preso na zona rural de Jaragurari

No último dia 08 de abril, Policiais civis do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), com o apoio da Unidade da Delegacia de Polícia de Jaraguari, prenderam um homem autor de homicídio qualificado ocorrido em 05 de maio de 1990. A ação policial faz parte da operação Protetor Divisas e Fronteira, coordenada pelo Ministério da Justiça.

Segundo apurado, o crime foi cometido dentro de um mercado em Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná. O autor, que matou a vítima a facadas, alegou ter agido em resposta a uma injusta provocação, todavia foi condenado 15 anos de reclusão.

Na manhã de segunda-feira, após identificação e confirmação do paradeiro do fugitivo M.V.S. (57 anos), os policiais civis cumpriram o mandado judicial de prisão contra o criminoso O condenado permanecerá detido aguardando deliberação judicial.

