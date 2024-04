Tempo instável e chuvas intensas marcam a quinta-feira em MS

Mato Grosso do Sul está sob a influência de um sistema meteorológico que promete trazer instabilidade ao longo do dia, com previsão de pancadas de chuva em diversas regiões do estado. De acordo com informações fornecidas pelo Climatempo.

Para Campo Grande, a previsão indica que as chuvas podem começar já pela manhã, ganhando intensidade durante a tarde. A temperatura mínima registrada foi de 23ºC, com máxima prevista de 28ºC ao longo do dia.

As regiões oeste do estado, incluindo Corumbá e Coxim, também devem enfrentar as consequências desse padrão climático, com previsão de chuvas e máximas que podem atingir os 29ºC. Porto Murtinho, por sua vez, registra uma máxima prevista de 28ºC.

Outras cidades do estado também estão sob alerta, com previsão de máximas variando entre 27ºC e 32ºC. No entanto, além das chuvas, parte do estado enfrenta um alerta para o risco de chuvas intensas até o final da manhã, como os municípios como Alcinópolis, Amambai, Anastácio e Aquidauana.

Com informações do Clima Tempo.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram