Homem que atropelou mulher com caminhão-guincho em MS é preso em SC

Michel Geraldo Amorim, de 34 anos, foi preso, ontem (13) pela Polícia Civil de Itajaí (SC), após cometer um crime de feminicídio em Campo Grande, no ano passado. O crime aconteceu no dia 22 de outubro, quando arremessou um caminhão em que conduzia pelas ruas do Bairro Universitário, em Campo Grande, contra uma mulher.

Segundo a polícia, no dia 22 outubro, Michael conduzia um caminhão-guincho e ao deparar com a vítima conduzindo uma motocicleta, jogou o veículo em sua direção. A vítima ficou gravemente ferida, foi encaminhada a Santa Casa e depois de alguns dias, recebeu alta. Ela saiu da unidade hospitalar em cadeira de rodas.

Logo após o crime, a Polícia Civil iniciou uma investigação. No dia 24 de outubro, Michael compareceu à delegacia, onde prestou depoimento e logo após liberado, já que naquele momento ele não estava mais em situação de flagrante. No dia 26, o autor foi indiciado por tentativa de feminicídio, pela Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (Deam). Desde então, Michal não foi mais localizado pela polícia.

A captura do autor foi efetivada após as investigações, onde envolveram a Deam, Polícia Civil de Santa Catarina e a Delegacia de Repressão ao Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS/MS).

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

Casa da Mulher Brasileira

Vítimas de violência também podem recorrer à Casa da Mulher Brasileira, localizada na

Rua Brasília, lote A, quadra 2, s/ nº – Jardim Imá – Campo Grande (MS) – Telefone: (67) 2020-1300

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.