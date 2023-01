Homem é abordado por pistoleiros e executado com tiros de fuzil na fronteira

Marco Rojas Benitez, de 31 anos, foi executado a tiros de fuzil, no final da noite de ontem (13), na Avenida Internacional, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira seca com Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a Polícia Nacional, o crime ocorreu por volta das 23h30, próximo ao Planet Outlet, localizado ao lado do Shopping China. Informações da polícia paraguaia, os atiradores portavam pistolas 9 mm e fuzil de calibre 7,62, 5,56. As capsulas foram vistos ao lado do veículo, de modelo Volkswagen Golf, onde a vítima foi encontrada. Benitez foi socorrido com vida e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos, morrendo na unidade de saúde.

Segundo informações colhidas no local, os atiradores foram vistos em um veículo, de modelo Toyota IST, quando se aproximaram do carro, onde Benitez conduzia. Conforme investigações, o irmão da vítima estava com ele no carro, que teria escapado ileso do ataque.

A Polícia Nacional investigará as causas da morte.

Veículo carbonizado é encontrado em zona rural

Na manhã de hoje, a Polícia Nacional encontrou um veículo carbonizado em uma área distante da zona urbana de Pedro Juan Caballero. A polícia paraguaia acredita que o carro pode ter sido usado no crime, por possuir características do veículo usado na morte de Benitez.

O caso segue em investigação.

