Governo reduz patrocínio para o Campeonato Sul-Mato-Grossense

O Sul-Mato-Grossense de Futebol 2023 receberá um apoio de R$ 1.014.490 do governo estadual, principal patrocinador do Campeonato.

Em relação à edição 2022, a verba é aproximadamente 5% menor. No ano passado, por = meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), o torneio que reúne dez times recebeu um incremento de 30%, o que fez saltar o apoio de R$ 820.902 para R$ 1.068.362,40. O recurso público vem do FIE-MS (Fundo de Investimentos Esportivos), e banca as equipes durante o torneio com despesas relativas às viagens (hospedagem e alimentação), bem como taxa de arbitragem e custos com materiais esportivos. Segundo a Fundesporte, a ajuda chega até ao custeio dos uniformes. Vale lembrar que o apoio estadual praticamente entra na contabilidade dos dirigentes dos times, já que o patrocínio ao campeonato local vem desde o começo dos anos 2000.

Segundo a Fundesporte, a edição 2023 do Sul-Mato-Grossense será lançada em cerimônia prevista para segunda-feira (16), a partir das 19h30, em churrascaria localizada nos altos da Avenida Afonso Pena, na região da Chácara

Cachoeira, em Campo Grande. Se não houver as “tradicionais” mudanças na tabela por parte da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), motivadas geralmente por pedidos dos clubes, a disputa começa no próximo dia 22 e a final está prevista para 30 de abril.

O atual campeão do torneio é o Operário, do técnico Celso Rodrigues. Desse modo, fora de Mato Grosso do Sul, o Galo tem a missão de representar o futebol do Estado na Copa Verde, Copa do Brasil e Brasileiro da Série D.

Como será o Estadual 2023

O Campeonato deste ano começa com dois grupos com cinco times cada. No A, devem jogar Costa Rica, Operário, Comercial, Serc e Coxim. Já o B está reservado para Dourado, Aquidauanense, Operário de Caarapó, Novo e Ivinhema.

As equipes se enfrentam dentro de seus grupos em turno e returno. Apenas o último de cada um será eliminado e, segundo o regulamento, rebaixado para a Série B. Os demais se classificam para os mata-matas que começam com as quartas de final e vão até a decisão do título.

Em medida tomada pela CBF no começo deste ano, que beneficiou o futebol sul-mato-grossense, o Estado volta a ter duas vagas para a Copa do Brasil a partir de 2024. Desse modo, o campeão e o vice da competição local de 2023 deverão ter vagas garantidas para o torneio nacional da próxima temporada.

