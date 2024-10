Aulão preparatório para o Enem acontecerá no próximo sábado (19)

Está programado para acontecer no próximo sábado (19), o aulão preparatório para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), realizado pela Faculdade Insted.

A aula acontecerá na modalidade online e será voltada exclusivamente para alunos da rede pública estadual.

O objetivo do evento é aprimorar as noções básicas de conhecimento que cairão na prova, além dos professores tirarem dúvidas que alguns alunos podem ter.

As inscrições gratuitas já estão abertas e devem ser realizadas pelo site da faculdade aqui.

O encontro será veiculado por meio do YouTube das 08h às 12h, e os inscritos receberão o link do aulão um dia antes.

Não há limite de vagas.

