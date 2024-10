Homem que aplicava golpe do pix é indiciado em Brasilândia

Hoje(15), um homem foi preso por fraude eletrônica ocorrida de pagamentos via PIX no bairro Jardim Primavera na cidade de Brasilândia.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima dos golpes foi um proprietário de um estabelecimento comercial.

O criminoso identifdicado como F.F.S (18), teria enviado comprovantes de pagamento falsos no valor de R$ 100,00 cada, em cinco ocasiões, totalizando um prejuízo de aproximadamente R$ 500,00. O indivíduo teria enviado os comprovantes falsos para consumo de produtos do estabelecimento, sem realizar o devido pagamento.

A Polícia Civil segue investigando o caso e está apurando se há outras possíveis vítimas na cidade que possam ter sido lesadas de forma semelhante.

A Polícia de Brasilândia pede para a população que tenha alguma informação para entrar em contato e ajudar a apurar mais golpes envolvendo o caso. A pena pelo crime é de 4 a 8 anos.

