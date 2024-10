Meteorologia coloca 19 cidades de MS em alerta de perigo para tempestade

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de perigo, para 19 cidades de Mato Grosso do Sul, quanto à possibilidade de tempestades a partir das 10h desta terça-feira (15), seguindo até as 10h desta quarta-feira (16).

Conforme o aviso, há possibilidade de chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora, ou até 100 milímetros ao longo de um dia. Além disso, a tempestade pode vir acompanhada de ventos intensos variando entre 60 e 100 km/h, e queda de granizo.

É recomendado nesses casos que a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há o risco de quedas e descargas elétricas. Não é aconselhado, também, estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

Os municípios presentes no alerta são: Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

