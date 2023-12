Homem é preso em flagrante após ofender e ameaçar companheira

Um homem, de 20 anos, foi preso no último final de semana pela Polícia Civil, acusado de manter a companheira, uma adolescente de 16 anos, em cárcere privado e ameaçá-la de constantemente.

A prisão aconteceu após a polícia receber uma denúncia em que a adolescente estaria sendo mantida em cárcere privado pelo seu companheiro em sua própria residência. Ainda de acordo com a polícia, a jovem conseguiu enviar mensagem para pessoas próximas, pedindo ajuda.

Diante das denúncias, policiais civis, com apoio da equipe militar de Aral Moreira, se dirigiram até a residência do casal, onde conseguiram encontrar a jovem. Aos policiais, a mulher relatou que estava proibida de sair de casa sem autorização do companheiro, relatando que o homem era extremamente possessivo.

Ainda durante o interrogatório, a jovem disse que tinha um filho de 2 meses com o autor, que era proibida de ir visitar os pais e de até estudar. Caso tocasse no assunto, era ofendida e até ameaçada.

O autor das agressões foi preso em flagrante e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Aral Moreira, Após o registro do caso, ele foi levado até a Ponta Porã, onde está a disposião da justiça.

