MS reforça solidez fiscal, econômica e financeira em reunião com BNDES

A avaliação realizada pela equipe responsável pelas Políticas Operacionais e de Crédito do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) junto à gestão estadual foi um sucesso. Isso porque a Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda) reforçou os compromissos com a solidez fiscal, econômica e financeira do Governo de Mato Grosso do Sul. A informação foi demonstrada pela secretaria em reunião com representantes do banco.

Fundado em 1952, o BNDES é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo e é, hoje, o principal instrumento do governo federal para o financiamento de longo prazo e investimento em todos os segmentos da economia brasileira. A avaliação reforça que o Estado tem condições de honrar com futuros empréstimos, contraídos junto ao banco

De acordo com o chefe de gabinete da Sefaz, Jean Mendonça – que representou o secretário estadual de Fazenda Flávio César – para a avaliação são analisados dados como receita, despesas, investimento, previdência e pessoal.

“Para a aprovação de nova despesa, o Estado precisa comprovar que possui recursos orçamentários e financeiros suficientes para sua execução e está compatível com o PPA (Plano Plurianual) e a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias). Nesse sentido, a solidez fiscal é um importante indicador, tanto nas fases de formulação da política fiscal e de planejamento quanto na etapa de execução orçamentária e financeira”, explicou.

A coordenadora de Gestão Fiscal, Karoline Ferreira Dutra, disse que o BNDES tem como prática calcular e divulgar as notas de todos os Estados de modo regular, independentemente da existência de pedidos de aval ou garantia para operações de crédito, tornando a avaliação uma informação bastante útil para a compreensão das finanças dos entes subnacionais.

“A análise realizada demonstra que o Estado tem condições de honrar com possíveis pedidos de crédito, ou seja, possui solidez fiscal, que é um importante princípio que rege a gestão financeira das entidades governamentais, como estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso mostra que Mato Grosso do Sul vem fazendo a lição de casa, haja vista que temos registrado uma receita mais ampla e mais transparente nos últimos anos e queremos manter esse patamar, para continuar avançando na entrega de políticas públicas para a população sul-mato- -grossense ”, declarou.

