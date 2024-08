Homem que agrediu morador de rua com pedradas é preso

Na tarde desta quinta-feira(08), a DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e de Proteção à Pessoa) e 7ª DP, prendeu em flagrante um homem de 61 anos de idade por ter desferido pedradas na cabeça de um homem que dormia na calçada na Av. Julio de Castilhos.

O morador de rua teve graves lesões e levando-o ao coma. A prisão ocorreu em um bar na Vila Sobrinho, em Campo Grande. O suspeito foi capturado ainda com as roupas que vestia no momento do crime, conforme registrado em câmeras de segurança.

O preso passará por audiência de custódia e permanece à disposição do Poder Judiciário.

O ocorrido

Na noite desta quarta-feira (7), um homem em situação de rua foi agredido com tijoladas na cabeça enquanto dormia em frente a um estabelecimento de autopeças na Avenida Júlio de Castilho, bairro Vila Alba.

O homem, que tem por volta de 30 anos, foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado em estado grave à Santa Casa, onde permanece na ala vermelha sem identificação

De acordo com informações a vítima estava em dívida com o agressor.

