Chuva e intensa frente fria marcam esta sexta-feira em MS

A previsão do tempo nesta sexta-feira(08) , indica que com aumento de nebulosidade e probabilidade de chuvas juntamente com a queda acentuada das temperaturas. A previsão de chuva e frio é devido ao avanço de uma intensa frente fria que, possivelmente, pode ser a massa de ar fria mais intensa de 2024.

Existe a previsão de temperaturas muito baixas em Mato Grosso do Sul, com mínimas que podem atingir os 2-3°C, mas que pontualmente podem registrar valores ainda menores, principalmente no sul do estado. Também nesta sexta-feira (09) deverá ocorrer uma melhora nos índices de umidade relativa do ar, com valores acima de 50-60%.

Temperaturas

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 5-9°C e máximas entre 11-17°C para as regiões sul, sudoeste, leste e sudeste. Pontualmente podem ocorrer valores abaixo dos 5°C, principalmente no sul do estado.

Na região pantaneira esperam-se mínimas entre 8-13°C e máximas entre 14-16°C. Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 10-12°C e máximas entre 19-22°C.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 9-11°C e máximas entre 14-16°C. Os ventos atuam do quadrante sul (sul/sudoeste) com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

