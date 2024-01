Grupo Terrorista volta a agir na fronteira do Paraguai

Após mais de um ano sem ações, o grupo terrorista EPP (Exército do Povo Paraguaio) voltou a atacar na região de fronteira com Mato Grosso do Sul. No sábado (27), dois membros da guerrilha marxista atacaram uma fazenda em Santa Rosa del Aguaray, a cerca de 140 km de Coronel Sapucaia (MS).

Funcionário da fazenda foi rendido e obrigado a divulgar o ataque. Um homem e uma mulher, armados com fuzis e roupas camufladas, abordaram o funcionário da Fazenda Dois Irmãos. Se identificaram como soldados do EPP e o obrigaram a ligar para a rádio ABC Cardinal, de Asunción, para informar sobre o ataque.

Ao peão, o casal entregou panfletos com propaganda da guerrilha e contra o governo paraguaio. Um dos panfletos cobra informações sobre a filha adolescente de um dos fundadores do EPP, desaparecida desde 2020.

Em troca, o grupo promete revelar informações sobre o policial Edelio Morinigo e o ex-vice-presidente do Paraguai Oscar Denis, ambos sequestrados pelo EPP.

Uma carta escrita à mão foi entregue, contendo ameaças de morte contra os proprietários de outra fazenda da região, por supostamente não divulgarem um ataque anterior do grupo.

Os dois guerrilheiros incendiaram o trator que o funcionário dirigia e o obrigaram a caminhar até a sede da fazenda. Em seguida, fugiram para uma área de mata próxima.

Equipes da Polícia Nacional e das Forças Armadas do Paraguai foram mobilizadas para a região. As autoridades iniciaram as investigações para identificar os autores do ataque e determinar o paradeiro dos membros do EPP.

Leia mais: Terroristas explodem blindado das forças armadas

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.