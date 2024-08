Homem preso em abril por matar garota de programa morre após passar mal

Sérgio Guenka, de 53 anos, preso em abril deste ano após matar uma garota de programa com 36 facadas. O encarcerado morreu após passar mal Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande e ser levado ao Hospital Regional. O óbito foi confirmada na segunda-feira (05).

Desde a prisão após o crime, ele estava custodiado no sistema prisional. Na tarde da última segunda-feira, ele passou mal. E começou a se queixar de na região do abdome, que já era recorrente há meses, conforme o boletim de ocorrência. No Hospital, Sérgio sofreu uma parada cardiorrespiratória e a equipe médica tentou manobras para salvá-lo, mas sem sucesso.

O crime

Na manhã desta segunda-feira, (22), foi registrado o 5° feminicídio na Capital. Um homem de 52 anos identificado como Sérgio Guenka matou Cristiane Eufrásio Milan de 42 anos no bairro Santo Antônio por ela se recusar a fazer sexo com ele. O autor do crime foi detido em flagrante no CAPS Vila Almeida.

O homem confessou que matou a garota de programa, após chamar ela o chamar de feio .O incidente ocorreu no sábado (20), mas o homem de 52 anos só comunicou à família na manhã de hoje. De acordo com informações preliminares, o autor teria problemas psiquiátricos e estava em tratamento para esquizofrenia.

Segundo apurado pela reportagem no local, ele ligou para sua irmã hoje, afirmando que precisava ser internado no CAPS, pois havia cometido um homicídio e seus medicamentos não estavam surtindo efeito. Descrente, a irmã foi até a casa e encontrou o corpo de uma mulher de 42 anos, ainda não identificada.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: