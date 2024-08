Brasileiros ainda não sacaram R$ 8,5 bilhões de valores a receber; veja se você tem direito

Segundo o Banco Central, mais de R$ 8 bilhões ainda estão disponíveis para resgate no sistema Valores a Receber (SVR). No total, R$ 8,5 bilhões seguem liberados para saque de dinheiros esquecidos em contas bancárias, destes R$ 6,54 bilhões são para pessoas físicas e R$ 1,96 bilhão para pessoas jurídicas.

A maioria dos beneficiários (63%) tem uma faixa de até R$ 10 para resgatar. Os valores entre R$ 10,01 e R$ 100 correspondem a 25%, enquanto entre R$ 100,01 e R$ 1 mil representam 10% dos clientes. Além disso, 1,8% dos contemplados têm direito a receber mais de R$ 1 mil.

Os valores esquecidos estão, sobretudo, em bancos, que concentram R$ 4,8 bilhões do total. Também há valores a resgatar em Consórcios (R$ 2,4 bilhões), Cooperativas (R$ 802 milhões), Instituições de pagamento (R$ 277 milhões), Financeiras (R$ 124 milhões), Corretoras e distribuidoras (R$ 9,8 milhões) e outros (R$ 4,5 milhões).

Neste momento, o sistema Valores a Receber devolveu R$ 7,39 bilhões aos brasileiros. Deste montante, R$ 5,44 bilhões foram resgatados por mais de 20 milhões de pessoas físicas e R$ 1,95 bilhão por 1,50 milhão de pessoas jurídicas.

Confira o passo a passo para fazer a consulta:

Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br ;

; Use o CPF ou CNPJ para consultar se há valores a receber;

No caso de herdeiros ou representantes legais, informe a data de nascimento do falecido;

Caso haja valores a receber, guarde a data informada pelo sistema;

Se ainda não tiver o cadastro no site Gov.br, é possível fazer o registro no site ou aplicativo. Para solicitar os recursos, será preciso um cadastro nível prata ou ouro;

Acesse novamente o site na data informada e use o login Gov.br para acessar o sistema, saber o valor disponível e solicitar a transferência.

Os pagamentos serão transferidos, preferencialmente, via Pix. No entanto, caso o cliente faça o pedido de resgate sem indicar uma chave Pix, a instituição financeira escolhida pelo cidadão entrará em contato para realizar a transferência.

Atenção! Não caia em golpes

O Banco Central alerta para tentativas de golpes. De acordo com a agência, os consumidores devem ignorar mensagens recebidas pelo WhatsApp e evitar clicar em links enviados por números desconhecidos. Veja outros cuidados:

Todos os serviços do Valores a Receber são totalmente gratuitos;

Nunca forneça senhas. Ninguém está autorizado a fazer tal solicitação;

O Banco Central não envia links nem entra em contato para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais;

Somente a instituição que aparece no Sistema de Valores a Receber é que pode contatar o cidadão.

Com informações de SBT News

