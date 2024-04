Homem mata mulher a facadas e passa fim de semana com corpo em casa

Na manhã desta segunda-feira, (22), foi registrado o 5° feminicídio na Capital. Um homem de 52 anos identificado como Sérgio Guenka matou Cristiane Eufrásio Milan de 42 anos no bairro Santo Antônio por ela se recusar a fazer sexo com ele. O autor do crime foi detido em flagrante no CAPS Vila Almeida.

O homem confessou que matou a garota de programa, após chamar ela o chamar de feio .O incidente ocorreu no sábado (20), mas o homem de 52 anos só comunicou à família na manhã de hoje. De acordo com informações preliminares, o autor teria problemas psiquiátricos e estava em tratamento para esquizofrenia.

Segundo apurado pela reportagem no local, ele ligou para sua irmã hoje, afirmando que precisava ser internado no CAPS, pois havia cometido um homicídio e seus medicamentos não estavam surtindo efeito. Descrente, a irmã foi até a casa e encontrou o corpo de uma mulher de 42 anos, ainda não identificada.

O homem vivia sozinho em sua residência. Vizinhos relataram que sabiam de seu transtorno psicológico, mas nunca presenciaram episódios de violência contra alguém.

Conforme informações iniciais teriam sido 30 golpes de faca, o corpo estava caído no chão de um dos cômodos da casa e semivestida.

O Tenente Sanches, médico bombeiro explicou como a vítima foi encontrada na casa do suspeito. “Uma mulher por volta de 42 anos, encontrada com sinais de violência, diversas facadas pelo corpo. Provavelmente já há mais de um dia, mas o nosso relatório já está sendo feito, vai ser entregue até a perícia e a perícia vai vir até o local pra poder fazer um trabalho mais minucioso”, concluiu.

O tenente Paulo Goes, da CFP (Comando Força Patrulha), contou que ao ser questionado o autor confessou o crime. “Ele revelou lá no Caps, da Vila Almeida, que ele havia feito isso há dois dias atrás. Mas ele não falou o motivo do crime,” afirmou.

Bombeiros, Polícia Militar e GOI estão no local para conduzir as investigações. Posteriormente o caso será encaminhado para DEAM (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher).

