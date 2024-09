Homem perde R$1,7 mil após cair em golpe de facção criminosa

A vítima relatou aos policiais que na quarta-feira (18), recebeu mensagens no whatsapp de uma pessoa que dizia ser do ‘tribunal do crime do comando’ informando que ele teria dado prejuízo a uma garota de programa contratada, pois não havia comparecido no programa agendado

Um homem, morador no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, perdeu R$ 1,7 mil após cair em golpe de facção criminosa.

A vítima relatou aos policiais que na quarta-feira (18), recebeu mensagens no whatsapp de uma pessoa que dizia ser do ‘tribunal do crime do comando’ informando que ele teria dado prejuízo a uma garota de programa contratada, pois não havia comparecido no programa agendado.

O homem confessou que realmente entrou em contato com várias garotas de programa para fazer orçamento, mas não chegou a agendar com nenhuma, como o criminoso havia falado. Após ameaçarem dizendo que fariam algum mal contra a mãe dele, o rapaz transferiu R$1750 aos criminosos.

A policia segue investigando o caso.

