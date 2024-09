Colisão deixa cabine de caminhão destruída na MS-338

Acidente envolvendo dois caminhões deixou a cabine de uma delas completamente destruída, na noite dessa quarta-feira (18), na MS-338, em Bataguassu, distante 341 quilômetros de Campo Grande. Uma pessoa ficou ferida.

Conforme o site Cenário MS, o motorista de um caminhão carregado com piso seguia pela rodovia, quando o motor apresentou falhas e parou no meio da pista que não possui acostamento.

Logo atrás, vinha outro condutor em um caminhão boiadeiro, que estava vazio, mas que não conseguiu evitar a colisão traseira. Com o impacto, a cabine do veículo ficou completamente destruída.

O motorista, de 39 anos, é morador de Cassilândia e teve ferimentos no rosto, além de fratura em um dos joelhos. Ele foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros consciente e orientado.

