Homem é denunciado por ameaçar aluno de 9 anos na escola: “Vou te meter bala”

Na tarde da última quarta-feira(18), um homem foi denunciado na polícia por ter ameaçado um menino de 9 anos na escola. A mãe da criança foi quem realizou a denúnica. O ocorrido foi na cidade de Nova Andradina.

De acordo com a mulher, o homem é pai de outro aluno e teria dito dito: “Na próxima vez que você mexer ou bater no meu filho, eu vou na sua casa e vou te meter bala.”

Segundo informações do site Ivinoticias, em seu relato, a mãe disse que o filho se sentiu ameaçado e teme por sua seguraça física, ela também disse que no último domingo, seu outro filho, atualmente de 13 anos também foi ameaçado pelo mesmo homem.

Ela não sabe o nome do homem, apenas que o filho dele estuda no terceiro ano no período vespertino na escola e moram na Vila Beatriz.

Também relatou que pretende representar judicialmente contra ele assim que for identificado.

