Campo Grande entra no circuito global do curta-metragem com festival internacional

Festival Curta Campo Grande ultrapassa mil inscrições e passa a receber obras de outros países pela primeira vez, ampliando o alcance da produção audiovisual de Mato Grosso do Sul

Campo Grande passa a integrar o circuito global do curta-metragem com a terceira edição do Festival Curta Campo Grande, que já ultrapassou a marca de mil filmes inscritos e se consolida como um dos principais eventos do gênero no Centro-Oeste.

Pela primeira vez, o festival se torna internacional e passa a receber oficialmente produções de outros países, ampliando o alcance da programação e inserindo Mato Grosso do Sul em um circuito mais amplo de circulação audiovisual.

As inscrições seguem abertas até o dia 30 de junho, por meio da plataforma FilmFreeway. Para produções brasileiras, a participação é gratuita. Já os filmes internacionais podem ser inscritos mediante taxa de US$ 10. O evento será realizado entre os dias 26 e 31 de outubro de 2026, em Campo Grande.

A principal novidade desta edição é a criação da mostra competitiva Curta Internacional, que surge após o interesse crescente de realizadores estrangeiros desde as primeiras edições do festival.

Segundo a organização, a internacionalização amplia o horizonte curatorial do evento sem alterar sua base estrutural, que segue com as mostras Curta Brasil, Curta MS e Curta Doc, mantendo o foco na valorização da produção nacional e regional.

O festival também reforça o papel do curta-metragem como espaço de experimentação e inovação no cinema contemporâneo, além de fortalecer o posicionamento de Mato Grosso do Sul como polo cultural e de conexão entre diferentes cinematografias.

Serviço

Inscrições: 1º de maio a 30 de junho de 2026

Realização: 26 a 31 de outubro de 2026 – Campo Grande (MS)

Site: www.festivalcurtacampogrande.com

Redes sociais: @festivalcurtacampogrande

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