Homem perde quase R$ 20 mil em golpe aplicado por falso atendente da OLX

Conhecido passou o contato da vítima para um susposto representante da plataforma de vendas

Nesta quarta-feira (19), um homem relatou que foi vítima de um gope após perdder R$ 19.953,00 em Dourados. Na fraude, os criminosos por criminosos se passaram por representantes da plataforma de vendas OLX.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que recebeu uma mensagem pelo WhatsApp na tarde de terça-feira (18), de um conhecido que informou estar vendendo uma geladeira pela OLX.

O conhecido então informo que que passaria o contato da vítima para o suposto representante da plataforma, que entraria em contato para auxiliar na ativação do anúncio.

Minutos depois, a vítima recebeu uma chamada de áudio pelo WhatsApp, que tinha um perfil identificado como OLX, mas sem número visível. O golpiista disse que obeteve o contato pelo conhecido dele e um código seria enviado para a suposta ativação do anúncio.

O farsante também pediu para que a vítima repassasse o código ao conhecido. A vítima então fez o encaminhamento sem desconfiar da ação.

Segundo o registro, a vítima informou que o telefone desligou automaticamente e que em pouco tempo, perdeu acesso às senhas do aparelho, contas bancárias, WhatsApp, redes sociais e conta do Google.

A vítima o conseguiu recuperar o controle do celular apenas na manhã desta quarta-feira (19) e ao verificar o extrato bancário, constatou que foi furtado de sua conta digital R$ 19.953,00.

O morador, vítima da ação ainda relatou que o golpista tentou repetir o golpe com outro conhecido da região e que o farsante encaminhou inclusive uma chave Pix vinculada a um nome utilizado pelo estelionatário.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.