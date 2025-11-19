Clubes protocolam manifesto na CBF contra possível retorno de Cezário

Documento reúne mais de 75% dos filiados da FFMS e reforça decisão da Assembleia que destituiu o ex-presidente

Mais de 30 clubes e ligas filiadas à FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) protocolaram na segunda-feira, junto à CBF, um manifesto pedindo que a entidade nacional reconheça a decisão da Assembleia Geral Extraordinária que destituiu o ex-presidente Francisco Cezário. O documento, assinado por 32 dirigentes, reafirma a soberania dos filiados e solicita que a Confederação acompanhe o caso e avalie a conduta do ex-mandatário no Conselho de Ética.

Entre os signatários estão presidentes de equipes amadoras de todo o Estado e profissionais da Série A, como Nelson Antônio, presidente do Operário, Iliê Vidal do Águia Negra, Rogério Paes Barbosa, representante do Costa Rica, Gilmar Ribeiro do Pantanal SAF e João Rodrigues, Ivinhema. Segundo os clubes, a mobilização representa mais de 75% do colégio de filiados e mais de 80% do peso estatutário.

O manifesto enviado à CBF reúne a ata da Assembleia que formalizou a destituição, além de apontamentos sobre irregularidades atribuídas à gestão de Cezário e citadas em processo criminal. Os clubes pedem que a Confederação reconheça a decisão soberana dos filiados e impeça interferências externas.

“Quase 80% dos clubes assinaram pedindo para que a CBF defina e confirme que o nosso futebol não tenha mais interferência e tantos envolvimentos em escândalos. Queremos paz no nosso futebol e que a imagem do nosso Estado seja passada de forma organizada”, afirmou o presidente do Águia Negra, Iliê Vidal.

O presidente da FFMS, Estevão Petrallás, afirmou que o movimento partiu da instatisfação dos clubes, e que expressa a busca por transparência. “Respeitamos o direito que todo cidadão tem de se defender, mas uma pessoa que tem um problema de ordem criminal não pode imaginar um dia retornar para o futebol do Estado”, disse. Ele reforçou que a federação segue atuando normalmente e que a situação “não preocupa” a administração atual.

Arbitral define prazo final de laudos

A reunião arbitral do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2026, realizada na tarde de terça-feira (18), na sede da FFMS, confirmou que a competição seguirá o mesmo formato deste ano, com chave única, nove clubes e jogos apenas de ida.

Os clubes têm até 4 de dezembro para apresentar os laudos técnicos dos estádios, prazo que foi prorrogado, uma vez que a data limite era durante a arbitral na terça-feira. O Operário ainda não protocolou oficialmente seu mando de campo, mas trabalha para mandar jogos no Jacques da Luz. “A única opção que nós temos é o Jacques da Luz. Vamos fazer todos os esforços para que esteja aberto”, declarou o presidente Nelson Antônio. O clube deve antecipar a partida de estreia para 18 de janeiro, devido ao calendário da Copa do Brasil.

Petrallás afirmou que a principal pendência em Campo Grande é o SPDA (sistema de para-raios) do Jacques da Luz, que está sendo reformado em conjunto com Pantanal e Operário. “Acredito que até dia 4 vai estar superado”, disse. Ele também mencionou reforma recente no Arthur Marinho e a necessidade de melhorias na iluminação do Douradão.

O Águia Negra confirmou participação e agora trabalha para liberar o Ninho da Águia. “Temos praticamente todos os laudos, falta apenas o do Corpo de Bombeiros, que deve sair em no máximo dez dias”, disse Iliê Vidal.

Sobre o Morenão, Petrallás informou que haverá reunião nesta quarta-feira (19) com representantes do Governo do Estado, Setesc e UFMS para discutir prazos. “Quem sabe, final de janeiro ou fevereiro, tenhamos de volta o Pedro Pedrossian”, afirmou. Já o presidente do Operário descartou o estádio para a primeira rodada. “Para o início do campeonato não é uma opção”.

Por Mellissa Ramos

