IBGE abre seleção com 242 vagas em MS para agentes de pesquisa e supervisores de coleta

Inscrições seguem até dia 11 de dezembro; salários vão de R$2,6 mil a R$3,3 mil, além de benefícios

O IBGE abriu nesta quarta-feira (19) as inscrições para 242 vagas temporárias em 11 municípios de Mato Grosso do Sul para duas funções: agente de pesquisas e mapeamento, responsável por visitar domicílios e estabelecimentos para coleta de dados, e supervisor de coleta e qualidade, que acompanha e orienta o trabalho das equipes em campo. As oportunidades fazem parte de dois processos seletivos nacionais lançados pelo instituto.

Do total, 212 vagas são para agente de pesquisas e mapeamento, que exige ensino médio completo. Outras 30 vagas são para supervisor de coleta e qualidade, que requer ensino médio e CNH categoria B. As inscrições podem ser feitas até 11 de dezembro de 2025 no site da Fundação Getúlio Vargas, mediante taxa de R$ 38,50.

Os salários são de R$ 2.676,24 para agente e R$ 3.379,00 para supervisor, com benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.175, além de auxílio-transporte e auxílio pré-escolar. Os contratos têm duração prevista de até um ano, podendo ser prorrogados por mais dois.

As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, estão marcadas para 22 de fevereiro de 2026 — pela manhã para agente e à tarde para supervisor. O resultado final está previsto para 30 de abril.

Os conteúdos cobrados incluem Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Matemático, Ética no Serviço Público, Geografia e Noções de Informática. Supervisores também terão questões de Administração e Situações Gerenciais.

As vagas estão distribuídas entre Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas, com reserva para pessoas pretas e pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

