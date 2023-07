Homem perde orelha esquerda ao ser espancado por desconhecido

Um homem de 50 anos, perdeu a orelha esquerda, na noite de ontem (10), após ser espancado por um desconhecido, em Selvíria, a 399 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi encaminhada em estado grave para o hospital, e a Polícia Civil abriu uma sindicância para apurar o caso.

Conforme relatado pelo boletim de ocorrência, o homem estava indo para um bar de bicicleta, quando um desconhecido saiu no meio do mato com um pedaço de madeira.

A vítima relatou aos policiais que o suspeito desferiu golpes na cabeça, que o fez desmaiar. Ao acordar, ele foi socorrido por uma pessoa que passava pelo local e encaminhado ao hospital com diversas lesões na cabeça e sem a orelha esquerda.

Ainda conforme relatado pela ocorrência, o homem disse que mora em Selvíria há dois meses e não sabe quem poderia fazer algo.

A ocorrência foi registrado como lesão corporal e será investigado pela Polícia Civil.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.