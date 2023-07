Governo diversifica produção agroindustrial de MS com processamento de amendoim

Após as negociações intermediadas pelo Governo do Estado, por meio da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Mato Grosso do Sul terá sua primeira indústria de beneficiamento de amendoim. Em reunião realizada na tarde de sexta-feira (7) com o governador Eduardo Riedel, o secretário Jaime Verruck, da Semadesc e o diretor-presidente da Casul, Júlio Carlos de Arruda, foi anunciado oficialmente o investimento de R$ 117,52 milhões da cooperativa para a instalação de uma unidade industrial de secagem e beneficiamento de amendoim e de soja no município de Bataguassu.

A indústria começa a ser construída em 2024 em uma área de 60 mil metros quadrados doada pela prefeitura e deve entrar em plena operação até 2028, com geração de ao menos 200 empregos no município. “Hoje, existem duas revendas da Casul no Estado, uma em Bataguassu e outra em Paranaíba. Agora, a cooperativa vai montar indústria de processamento de amendoim e também de soja. A ideia é que até janeiro 2024 eles já tenham uma parte de recepção de soja, que eles vão fazer, que é um insumo que eles precisam. A partir daí, começa a construção da fábrica de beneficiamento e, consequentemente, já fazer o recebimento de amendoim”, comentou o secretário Jaime Verruck, da Semadesc.

O titular da Semadesc lembra:“O Estado tem, hoje, em torno de 10 mil hectares de amendoim plantados. A gente vai fazer uma parceria com a Casul para estimular os produtores, fazer pesquisa das variedades mais adequadas, para que consigamos fazer essa diversificação da base produtiva de Mato Grosso do Sul”.

A Casul é hoje a terceira maior empresa na produção de amendoim e na exportação de óleo de amendoim para 14 países. “Eles informaram que devem faturar, esse ano, cerca de R$ 1 bilhão no complexo como um todo. Então, é uma cooperativa sólida, importante, trazendo diversificação e trazendo a industrialização para o Estado de Mato Grosso do Sul, com geração de emprego, sendo mais um resultado do Procoop, que é o nosso Programa Estadual de Desenvolvimento e Fortalecimento do Cooperativismo de Mato Grosso do Sul”, finalizou o secretário Jaime Verruck.

O secretário-executivo de Desenvolvimento Sustentável da Semadesc, Rogério Beretta e o secretário Jaime Verruck acompanham as negociações da Casul com o Governo do Estado e a Prefeitura de Bataguassu há dois anos. “O Governo do Estado tem trabalhado intensamente na diversificação das atividades produtivas. Em 2021, uma equipe técnica da Semadesc foi à região de Bataguassu, para reunir produtores, investidores e discutir a produção de amendoim no Estado”, lembrou.

