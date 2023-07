MSGÁS celebra marco de mais de 15 mil unidades consumidoras de gás natural

A MSGÁS (Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul) acaba de atingir o número de 15 mil unidades consumidoras de GN (gás natural) em Mato Grosso do Sul. A empresa alcança esse marco logo após completar 25 anos de operação e no momento em que inicia plano de expansão, que prevê investimentos de R$ 250 milhões em infraestrutura capaz de, nos próximos seis anos, chegar a 26 mil unidades consumidoras. Isso significa mais 220 quilômetros de rede de gás canalizado para atender indústrias, estabelecimentos comerciais e condomínios residenciais. Somente na ampliação das redes para gás canalizado, serão investidos R$ 35 milhões. Serão mais 34 quilômetros de redes e ramais de distribuição e mais de 3.500 ligações.

Segundo o diretor-presidente da companhia, Rui Pires dos Santos, a MSGÁS busca, alinhada à política de maior eficiência energética e incentivo a fontes alternativas e sustentáveis, ampliar a oferta de GN em todos os segmentos, incluindo o setor automotivo, que acaba de ser beneficiado com um pacote de incentivos fiscais e tributários. “A política energética do Governo do Estado é estratégica e projeta o desenvolvimento econômico com importantes ganhos de sustentabilidade. “O uso do gás natural vai crescer, tanto pelo apelo ambiental, pela busca de uma matriz de energia menos intensiva em carbono, quanto pela demanda de produção industrial e outras atividades de alto custo, como o transporte”, destaca Rui Pires dos Santos.

Segundo ele, a perspectiva de crescimento do uso de GN pode ser analisada por esse marco que a companhia faz questão de celebrar, porque se chegou a 15 mil unidades consumidoras com a oferta do combustível concentrada em Campo Grande e Três Lagoas. De agora em diante, começa o processo de interiorização, com previsão de expansão do gás canalizado e do GNV (gás natural veicular) em Sidrolândia, Dourados, Bataguassu, Inocência e Ribas do Rio Pardo.

Em 2015, a empresa possuía 2.985 clientes, número que aumentou para 14.524, em 2022. Nesse período, o crescimento foi de 387%. A extensão da rede passou de 247 quilômetros para 436 quilômetros. “O mercado de gás está cada vez mais competitivo e assim vai se manter, tanto pelo aumento da demanda quanto pelos incentivos dos programas de transição energética e descarbonização dos governos federal e estadual”, diz o dirigente da MSGÁS.

Rui Pires dos Santos lembra que, por conta da nova política energética e esforços para reduzir impactos ambientais, que implica em mais investimentos em infraestrutura e tecnologia, a MSGÁS também está se qualificando para garantir confiabilidade e segurança no fornecimento de gás. A estratégia de negócios da companhia projeta expansão da oferta de gás, mas também maior comprometimento com o desenvolvimento sustentável e o GNV é um exemplo concreto de ação capaz de contribuir com a descarbonização do clima.

