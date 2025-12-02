Homem perde mais de R$28 mil após golpista se passar por gerente de banco da Capital

Criminoso ligou de número salvo no celular da vítima e conseguiu induzi-la a fazer procedimentos que liberaram empréstimos e transferências indevidas

Um morador da Vila Adelina, em Campo Grande, registrou boletim de ocorrência nesta terça-feira (2) após perder mais de R$28 mil em um golpe de fraude eletrônica. Segundo relato à Depac Centro, o criminoso se passou pelo gerente do banco onde a vítima possui conta e utilizou até mesmo um número telefônico que já estava salvo no celular como sendo do funcionário, o que afastou qualquer suspeita inicial.

Na ligação, o golpista afirmou que havia “movimentações suspeitas” na conta e orientou que fossem feitos supostos procedimentos de segurança pelo aplicativo bancário. Acreditando estar falando com o gerente de confiança, a vítima seguiu as instruções.

Só após concluir as etapas orientadas é que percebeu ter caído no golpe. Três empréstimos foram realizados sem autorização, nos valores de R$ 21 mil, R$ 4,5 mil e R$ 2,2 mil. Além disso, ocorreram três transferências via Pix para uma pessoa jurídica, totalizando R$ 28,8 mil.

Ao identificar as operações estranhas, o homem procurou imediatamente a agência bancária para contestar os empréstimos e as transferências indevidas. Em seguida, formalizou o registro na delegacia, onde pediu a adoção das medidas cabíveis.

O caso segue em investigação.

