Dois homens são presos por usarem dinheiro falso em comércio de Ribas do Rio Pardo

Na tarde da última segunda-feira (01), dois suspeitos foram presos por repassarem moeda falsa em estabelecimentos comerciais em Ribas do Rio Pardo.

A equipe policial recebeu denúncia informando a ação dos dois homens. As características fotram repassadas aos investigadores, que iniciaram diligências e conseguiram localizar o primeiro suspeito, um homem de 36 anos, que durante revista pessoal, foi encontrado com diversas cédulas aparentando falsificação.

Nas proximidades do local da abordagem, em frente a um mercado, os policiais também abordaram o segundo suspeito também de 36 anos, que confessou estar acompanhando o primeiro indivíduo. Ele também estava na posse de notas com indícios de falsificação.

As cédulas apreendidas serão encaminhadas para perícia. Os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo e apresentados à Autoridade Policial, que deliberou pela lavratura do auto de prisão em flagrante.

