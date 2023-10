Homem passa trote nos bombeiros, é identificado e vai responder criminalmente

Na tarde de ontem (11), um morador do município de Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande, foi denunciado após passar trote no Corpo de Bombeiros. Segundo a polícia, ele teria entrado em contato com a corporação, informando sobre um acidente que não aconteceu.

Segundo o boletim de ocorrência8ia, um militar do Corpo de Bombeiros procurou a delegacia, informando que receberam uma ligação no 193. O suspeito atrás da linha telefônica, relatou que havia ocorrido um acidente no trevo da cidade de Primavera (SP), município de divisa com Mato Grosso do Sul, e que havia mulheres e crianças feridas.

Os militares foram até o local, mas não encontrou a ocorrência. O homem foi identificado pelos militares e deve responder pela comunicação falsa de crime ou contravenção.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.