Homem é encontrado morto em barracão com perfurações no corpo

Um homem de 45 anos, foi encontrado morto na tarde de ontem (14), em área ocupada conhecida como Loteamento Pantanal, em Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande. A Polícia Civil já iniciou a investigação.

Segundo o site Diário Comrumbaense, o corpo do homem foi encontrado caído sobre uma pedra na porta de entrada de um barracão. Dois homens, foram encontrados no local e levados a delegacia para serem ouvidos. Segundo a polícia, o caso a principio foi registrado como morte a esclarecer, mas após ouvir os suspeitos, passou para homicídio simples.

Além da Polícia Civil, a perícia técnica esteve no local e constatou uma perfuração nas nádegas da vítima e ferimentos no quadril.

O caso foi registrado na delegacia e será investigado.

