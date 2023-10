Serc/UCDB vence o Dec/Operário no jogo ida da Copa do Brasil de Futsal

Com gols de Maysa (2), Dani e Aninha, a Serc/UCDB venceu o DEC/Operário por 4 a 3, em um eletrizante jogo de ida, pela Copa do Brasil de Futsal. A partida de volta está marcado para o dia 29 de junho, no Ginásio do Guanandizão, em Campo Grande.

Quem avançar do dérbi de Mato Grosso do Sul, enfrentará o Resenhas-GO ou Copag/Multmed-TO, que se enfrentam hoje.

