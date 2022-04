Homem morto é abandonado em frente ao Hospital Regional na fronteira

Um homem ainda não identificado foi abandonado morto na manhã de hoje (29) em frente ao Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã – distante 329 quilômetros de Campo Grande. Segundo as primeiras informações policiais desconhecidos deixaram o corpo no local e saíram numa caminhonete Toyota Fortuner branca.

O homem não apresentava marcas de lesões externas e passou por perícia para saber a real causa da morte.

Agentes da Primeira Comissária Jurisdicional, Investigações e Criminalística, além da Unidade Fiscal de plantão do Ministério Público acompanham o caso.