Município de MS revoga obrigatoriedade do uso de máscaras e álcool em gel contra COVID-19

Mais um município de Mato Grosso do Sul aboliu o uso de máscaras de proteção contra a COVID-19. O prefeito Marcos Pacco de Itaporã – distante 217 quilômetros de Campo Grande – sancionou o decreto 048/2022, que dispõe sobre a revogação em inteiro teor Do decreto nº. 0184, de 03 de novembro de 2021, que “Trata sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial e álcool em gel e dá outras providências”.

Portanto, a partir de agora deixa de existir no âmbito do município a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial e uso de álcool gel.

A prefeitura do município ressalta que o decreto não impõe proibição em quem quiser usar máscara, o que ele dispõe é sobre a não obrigatoriedade do uso.