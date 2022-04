Secretária Municipal de Saúde alerta para possível falta de medicamentos por dificuldades de importação de matéria-prima

O mercado de medicamentos ainda enfrenta dificuldades na importação de matérias primas e os município de Mato Grosso do Sul também sofrem com a falta de remédios.

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) já está alertando que antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos estão em falta em vários municípios do país. Três Lagoas permanece com estoque mas poderá haver falta de medicamentos na Rede Municipal de Saúde.

Para Três Lagoas, segundo a SMS, a possibilidade de falta se concentra nos medicamentos nimesulida em comprimido, , dexclorfeniramina xarope e dexametasona ampola. Segundo a secretária da pasta, Elaine Fúrio, há estoque para período considerável dos remédios analgésicos e antibióticos.

Apesar da licitação recente realizada pelo município, não garantias de que as vencedoras do contrato conseguirão cumprir com as entregas. “Isso se deve ao fato de que dependem dos laboratórios que produzem os itens contratados. Portanto, faltas podem vir a ocorrer em decorrência destas dificuldades com as distribuidoras e pedidos de desistência dos fornecedores”, explica a secretária.

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas.