Corinthians é eliminado da Copa Sul-Americana após derrota para o Racing na Argentina

O Corinthians foi derrotado pelo Racing Club por 2 a 1 na noite de quinta-feira (31), no Estádio El Cilindro, em Avellaneda, encerrando sua campanha na Copa Sul-Americana com um placar agregado de 4 a 3. A derrota elimina o Timão do torneio e direciona o foco do time para o Campeonato Brasileiro, onde tenta se afastar da zona de rebaixamento.

O jogo começou com esperança para o Corinthians, que abriu o placar logo aos 5 minutos. O atacante Yuri Alberto balançou as redes após receber um passe de calcanhar de Memphis, finalizando entre as pernas do goleiro Arias. No entanto, a vantagem durou pouco: aos 33 minutos, Martínez cometeu um pênalti ao tocar a bola com o braço, e Quintero converteu a cobrança, empatando o jogo.

O Racing virou ainda no primeiro tempo, aos 39 minutos, após uma cobrança rápida de lateral feita por Salas. Quintero, em posição legal, recebeu a bola e marcou novamente, finalizando por baixo do goleiro Hugo Souza. Com o gol, o Racing assumiu o controle e garantiu sua classificação.

Na segunda etapa, o Corinthians buscou o empate, promovendo substituições ofensivas para pressionar o adversário. Embora tenha mantido maior posse de bola, o time brasileiro encontrou dificuldades para criar chances reais de gol e não conseguiu superar a defesa argentina, que segurou o placar até o apito final.

Com a eliminação, o Corinthians se concentra no Brasileirão, onde enfrenta o desafio de evitar o rebaixamento nas rodadas finais. O Racing, por sua vez, segue confiante para a final da Copa Sul-Americana, que será disputada no dia 23 de novembro, no estádio La Olla, em Assunção, Paraguai, onde enfrentará o Cruzeiro.

