Homem morre na Santa Casa após ser encontrado ferido a pauladas

Um homem de 57 anos morreu na madrugada de hoje (12), na Santa Casa de Campo Grande, três dias após ser encontrado ferido nas ruas de São Gabriel do Oeste, a 137 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a filha da vítima procurou para registrar a morte. Ela relatou que o pai foi encontrado nas ruas de São Gabriel do Oeste, após ter levado uma paulada na cabeça.

Ele foi encontrado por testemunhas e encaminhado para o hospital da cidade. Por conta da gravidade, ele foi enviado para Santa Casa de Campo Grande, onde não resistiu aos ferimentos. Ainda de acordo com o depoimento, o homem tinha epilepsia e tomava medicamentos.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de Polícia Civil e será apurado pelas autoridades.

