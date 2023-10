Motorista morre em acidente envolvendo duas carretas na BR-267

Segundo Alvorada Informa, a vítima seguia sozinha em uma carreta carregada de refrigerantes, quando colidiu com outro caminhão carregado de milho, que trafegava sentido Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina.

O casal que ocupava o caminhão carregado com os grãos saiu ileso. Já o condutor da carreta de refrigerante morreu na hora e ficou com o corpo preso às ferragens.

A dinâmica do acidente será apurada pela polícia. No local estiveram equipes do Corpo de Bombeiros Militar, PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e Perícia Criminal.

